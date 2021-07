Calciomercato Juventus, assalto a Gosens | Pronto lo scambio

Calciomercato Juventus, assalto a Gosens, cercato da mezza Europa. I bianconeri pronti allo scambio: trattativa calda con l’Atalanta

Assalto a Gosens, cercato da mezza Europa, e in cima alla lista dei desideri anche di Massimiliano Allegri, che vorrebbe allenare l’esterno tedesco in forza all’Atalanta. Su questo ci sono pochi dubbi: le qualità tecniche e fisiche dell’esterno fanno gola a tutti. Ma c’è un grosso problema economico, perché Percassi chiede per il cartellino del proprio calciatore almeno 40 milioni di euro. Una cifra enorme ma sicuramente in linea con quello che Gosens è riuscito a fare in questi anni con la maglia nerazzurra addosso.

L’asse tra Juventus e Atalanta è caldo. Non da ora, a dire il vero. Perché se l’anno scorso c’è stato l’affare Kulusevksi – con Romero che è andato a Bergamo – è in fase di chiusura anche la trattativa che potrebbe portare Frabotta alla corte i Gasperini. E non è finita qui.

