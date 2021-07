Calciomercato Juventus, Icardi ci siamo | L’indizio social non lascia dubbi

Calciomercato Juventus, Icardi potrebbe diventare il prossimo attaccante bianconero. L’indizio social non lascia più dubbi.

Calciomercato Juventus, l’indizio social non lascia più dubbi sul futuro del bomber. Icardi potrebbe diventare un nuovo attaccante bianconero. Il noto speaker di Radio 105, Edoardo Mecca, noto per essere anche un grande tifoso della Vecchia Signora, senza troppi indugi, sul suo profilo Twitter, “annuncia” il nuovo colpo di mercato: Mauro Icardi dal Psg.

Secondo Mecca non ci sono dubbi su chi sarà il prossimo attaccante di Allegri. Icardi è il giocatore che già in passato è stato cercato dalla Vecchia Signora. Phisique du role da attaccante moderno, l’argentino piace molto ad Allegri e saprebbe combaciare alla perfezione con gli attaccanti già presenti in rosa. Un bomber che vuole ritrovarsi e lo farebbe proprio ripartendo dalla Serie A, laddove in passato fu protagonista con la maglia dell’inter dove era anche capitano.

Un Icardi bis ma che potrebbe rappresentare anche il sacrifico di Cristiano Ronaldo. Proprio così, il bomber argentino arriverebbe solo in cambio del fuoriclasse portoghese, che a quel punto, si accaserebbe a Parigi formando un trittico da urlo insieme a Mbappé e Neymar.