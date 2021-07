Calciomercato Juventus, bianconeri beffati: è ad un passo dal Milan

Il calciomercato della Juventus lascia le porte aperte soprattutto per quanto riguarda l’attacco, dove molto dipenderà dal futuro di Ronaldo.

E’ una questione della quale ormai si sta parlando da diverse settimane. La domanda è: CR7 rimarrà o meno anche per l’ultima stagione in bianconero? Le probabilità che Ronaldo possa continuare il suo percorso con la Juventus sono cresciute molto nell’ultimo periodo e del resto ad oggi solo il Psg potrebbe farsi avanti per avere il portoghese in squadra. Dalla permanenza o meno di Ronaldo a Torino dipenderanno ovviamente anche le mosse di mercato della squadra di Allegri.

