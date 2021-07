Calciomercato, annuncio social: “Arriva alla Juventus”

Calciomercato Juventus, l’annuncio social svela la buona conclusione della trattativa: ecco di cosa stiamo parlando.

#Locatelli arriva, ma chiudere una trattativa significa per chi vende fare una ricerca di mercato, mentre per chi compra ci vuole pazienza #Juventus

Secondo quanto rivelato da Luciano Moggi, la Juventus acquisterà Manuel Locatelli, nonostante non sia affatto facile imbastire una trattativa in questo determinato periodo storico. Va detto che i contatti con il Sassuolo procedono, a rilento, ma vanno avanti, con i neroverdi che sembrerebbero essersi convinti della bontà dell’inserimento di una contropartita tecnica, sulla quale, però, c’è ancora divergenza. La Juve vorrebbe che fosse inserito nella trattativa Dragusin, mentre il Sassuolo spera di intavolare un dialogo per uno tra Fagioli e Rovella.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Decisione presa!

Calciomercato Juventus, Locatelli vicino: non manca molto per il sì

Il regista ex Milan ha un solo pensiero in testa: vuole essere un nuovo calciatore della Juventus. Dopo la fase interlocutoria delle settimane scorse, Cherubini ha fatto un passo convinto per accorciare la distanza tra la richiesta e l’offerta; passo, però, non ancora decisivo, anche se le richieste dalla Premier e della Bundesliga non spaventano affatto. Il calciatore ha da tempo raggiunto un accordo di massima con i bianconeri sulla base di un contratto quinquennale, e intende mantenere la promessa data: starà ora alla “Vecchia Signora” fare tutto il possibile per regalare ad Allegri il mediano tanto atteso. La strada è in discesa, il traguardo è vicino ma non è stato ancora raggiunto: l’ottimismo che trapela dovrebbe tramutarsi in accordo a stretto giro di posta.