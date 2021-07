Calciomercato Juventus, una richiesta eccessiva per il prolungamento del contratto. Adesso potrebbe liberarsi a zero.

Calciomercato Juventus, il centrocampista tedesco Goretzka, classe 1995 attualmente al Bayern Monaco avrebbe spiazzato i bavaresi. In scadenza di contratto il mediano avrebbe chiesto un rinnovo decisamente fuori portata. Come rivelano le indiscrezioni riportate da ‘Sport Bild’, il centrocampista avrebbe chiesto addirittura un rinnovo da 20 milioni di euro. Costo eccessivo che il Bayern Monaco non intende assecondare, motivo in più che fa pensare ad un eventuale separazione a zero.

Calciomercato Juventus, arriva a zero | Bayern spiazzato

Il tedesco potrebbe spiazzare tutti e lasciare i bavaresi. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e se non si andasse verso la risoluzione consensuale il Bayern Monaco rischia di perderlo a zero alla fine della prossima stagione.