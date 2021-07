Calciomercato Juventus, Paratici potrebbe “portarlo” al Tottenham

Il calciomercato della Juventus è fatto non solo di rumors di possibili acquisti, ma anche di cessioni che sembrano inevitabili.

La dirigenza bianconera infatti è al lavoro per trovare una nuova collocazione agli elementi che non rientrano nei piani del club o che hanno bisogno di giocare con continuità per crescere. E che dunque sono stati prestati a club di categorie inferiori che possono garantirgli spazio. Ma la Juventus ha anche dei giocatori che sembrano destinati alla partenza e per i quali si attende l’offerta giusta per lasciarli partire.

Calciomercato Juventus, Demiral nel mirino del Tottenham

Uno di questi ad esempio è il centrocampista gallese Ramsey, per il quale non sono arrivate però delle proposte convincenti. Per questo motivo non è da escludere che possa essere inserito in qualche scambio. Ma anche il difensore turco Demiral, appena arrivato alla Continassa in ritiro, potrebbe cambiare aria a breve.

Come ha confermato su Twitter il giornalista Nicolò Schira, infatti, ci sarebbe anche Demiral nell’elenco degli obiettivi del Tottenham per la difesa. Paratici conosce molto bene il giocatore e potrebbe cercare di portarlo a Londra, visto che gli Spurs stanno cercando un centrale. Nell’elenco delle opzioni ci sono anche Koundè del Siviglia e Romero dell’Atalanta. Certo è che la Juventus non farà comunque sconti: il difensore partirà per non meno di 35 milioni di euro.