Calciomercato Juventus, Pjanic ritorna | L’indizio social dice molto

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic: l’indizio social non è passato assolutamente inosservato.

Nelle ultime ore, la candidatura di Miralem Pjanic è ritornata nuovamente in auge per la Juventus, alla ricerca di un altro centrocampista da affiancare al sempre più probabile approdo di Locatelli in bianconero, per il quale vanno sbrogliate le ultime formalità con un Sassuolo ormai disposto ad accettare anche contropartite tecniche. Il bosniaco è stato da sempre nei radar della Vecchia Signora; sondaggi esplorativi sono stati fatti anche da altri club di Serie A, ma nessuno di questi ha mai affondato il colpo, sebbene i presupposti per mettere le mani sull’ex regista della Roma a prezzo di saldo ci siano tutti.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, super scambio con la Samp | Annuncio Rai

Calciomercato Juventus, Pjanic-back: spunta l’indizio social

Ed è stata proprio la possibilità da parte della Juventus di mettere le mani sul bosniaco a cifre relativamente contenute a campeggiare sulla Gazzetta dello Sport, nella sezione dedicata ai bianconeri. Pagina “immortalata” da Carlo Laudisa con un post apparso sul profilo Instagram del giornalista: tra i vari “mi piace” ricevuti, non è passato inosservato quello messo dal diretto interessato, Miralem Pjanic, al quale, evidentemente, l’idea di ritornare nella “sua” Juventus non dispiace affatto. Lo stesso Allegri preme in questa direzione, anche perché l’eventuale Pjanic-back garantirebbe a Max un ventaglio di alternative importante, fermo restando che Arthur ne avrà almeno per altri 3 mesi, e che, oltre all’adattato Bentancur e al giovane Fagioli, la rosa è priva di registi puri.