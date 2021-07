Calciomercato Juventus, addio in Serie B | Fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, giocherà in Serie B: sono già state fissate le visite mediche di rito, prima della firma e dell’annuncio

Colpo in uscita della Juventus, che ha ultimato la cessione alla Spal con la formula del prestito difensore Luca Coccolo che, stando a quanto riferito da Juventus News 24, domani dovrebbe sostenere le visite mediche di rito, prima di sottoscrivere il contratto che lo legherà agli estensi per una stagione. Sarà solo un arrivederci quello del difensore classe ’98, al quale si vuole concedere maggiore minutaggio in un campionato comunque competitivo come la Serie B, ma senza “perderne” il controllo definitivo, anche perché si tratta di un giovane in cui Allegri crede molto, avendolo fatto esordire in Serie A.

Calciomercato Juventus, Coccolo alla Spal: visite mediche e firma

Il difensore si era aggregato all’Under 23 martedì, per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione; domani, tuttavia, si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di legarsi con la Spal. Ricordiamo che fino a poche settimane fa sembrava imminente l’approdo di Coccolo alla Cremonese, ma l’affare clamorosamente è saltato al fotofinish; non dovrebbero crearsi nuovamente tali presupposti, con l’affare che ormai sembra essere definito in ogni suo aspetto.