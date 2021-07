Calciomercato Juventus, c’è sempre il desiderio di un nuovo attaccante. Il colpo sicuro per Allegri potrebbe passare dall’aiuto di Perez.

Calciomercato Juventus, proprio così. Florentino Perez potrebbe involontariamente essere d’aiuto ai bianconeri per il colpo dell’estate. Sappiamo già come in cima alla lista dei nuovi papabili colpi figuri, sempre, il nome di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano dei citizens è un profilo seguito da diverso tempo e sarebbe l’ideale per l’attacco del nuovo mister bianconero. Ma come dicevamo poc’anzi, l’ausilio di Perez potrebbe risultare conveniente per l’operazione. Sappiamo come il desiderio di Florentino sia di vincere subito e con i migliori attaccanti. Proprio il Real Madrid potrebbe aprire una trattativa per anticipare la scadenza di Mbappé con il PSG e tentare l’affare del secolo.

Calciomercato Juventus, l’aiuto di Florentino per il bomber | Colpo sicuro

In questa eventualità, con il possibile approdo di Mbappé in maglia blancos, i parigini andrebbero a cercare il fuoriclasse portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo. Qualora appunto CR7 dovesse scegliere di sposare la nuova causa parigina, a quel punto, la Juventus, con i soldi guadagnati dalla cessione del portoghese andrebbe a chiudere Gabriel Jesus.