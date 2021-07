Calciomercato Juventus, dalla Francia | La soluzione preferita da Icardi

Calciomercato Juventus, dalla Francia arrivano delle notizie sulla soluzione preferita da Icardi. Bianconeri alla finestra

Il mercato della Juventus passa molto, se non tutto, dalla decisione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese dovrebbe restare ma un colpo di scena potrebbe anche essere dietro l’angolo. Uno degli obiettivi, in caso di partenza di CR7, rimane senza dubbio Mauro Icardi. L’argentino ex Inter che ormai è fuori dai progetti del Psg e che sta cercando una nuova sistemazione.

L’interesse attorno a lui è di molte squadre. Non solo in Italia ma anche in Premier League. Ma il marito di Wanda Nara – anche procuratrice del calciatore – ha in mente solamente l’Italia. Anche per via di alcuni rapporti commerciali. E soprattutto perché nel Bel Paese si sente a casa. Ma la sua preferenza sarebbe comunque un’altra rispetto alla Juventus.

