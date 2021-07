Calciomercato Juventus, fuori i soldi | Due colpi in canna

La Juventus ha deciso di allentare i cordoni della borsa. In chiusura due operazioni di mercato che vedono protagonisti Dybala e Locatelli.

La seconda maglia della Juventus per la stagione 2021/2022 è ufficiale. La casa di produzione tedesca ha scelto tre testimonial per lanciare la nuova seconda maglia della Juve: Paulo Dybala, Martina Rosucci e infine Weston McKennie. La curiosità è stata tutta per il primo nominativo, che tutti hanno interpretato nel modo giusto. Il suo contratto scade tra meno di un anno, ma l’offerta di rinnovo è in fase di redazione. Ecco perché il popolo della Juventus deve essere ottimista. La Joya è probabile che giochi ancora a lungo con la Vecchia Signora. Questo a differenza di Cristiano Ronaldo che concluderà entro 10 mesi la sua avventura a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Colpaccio in attacco, ha appena vinto la Champions

Dybala rinnova, Locatelli arriva