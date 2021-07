Juventus, annuncio social | Dybala dà il benvenuto: ritorno in grande stile

Paulo Dybala ha accolto con grande entusiasmo un suo vecchio compagno che torna a far parte della Juventus: è Simone Padoin.

Il rapporto tra Simone Padoin e la Juventus è sempre stato profondo e sincero. Fu definito dalla curva il “talismano” per via della sua affinità con le vittorie, nonostante fosse una seconda linea. «Tutto questo mi dà immensa gioia – ha dichiarato di recente -. Nel calcio come nella vita se tu dai tutto, la gente che ti vede ti apprezza per questo. Io non sono ricordato dai tifosi juventini per le qualità tecniche ma per quello che ho dato dal punto di vista tecnico, ma per la mia grinta. So che i miei compagni erano molto più forti di me. Vivevo ogni allenamento come una gara. E se tu hai sempre questo atteggiamento prima o poi vieni premiato».

Padoin ritorna alla Juventus: ufficiale

Da qualche giorno circolava una voce circa un possibile nuovo ruolo che Simone Padoin andrebbe a ricoprire nello staff di Massimiliano Allegri per la prossima stagione della Juventus. Lo stesso club bianconero oggi sembra aver voluto fornire un macroscopico indizio con il video che potete vedere qua sotto: alla Continassa, domanda esplicita di Paulo Dybala “Rimani?” e l’ex Talismano risponde di sì… Poi è arrivata l’ufficialità.