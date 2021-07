Van de Beek alla Juventus, l’olandese ha ormai deciso il suo futuro

Dopo Pogba, il Manchester United è alle prese anche con la situazione relativa a Van de Beek. Il centrocampista ha parlato alla Juventus.

Nei mesi scorsi in particolare, si è parlato molto dei rapporti tra Juventus e Manchester United. E non solo per via del calciatore Paul Pogba. Erano state svelate alcune manovre bianconere. In particolare Paratici stava lavorando per rinforzare da subito il centrocampo della Vecchia Signora, deficitario come non mai. Il nome che faceva impazzire il massimo operatore di mercato è quello di Donny Van de Beek del Manchester United. Il regista ha lasciato l’Ajax nella scorsa estate, ma sembra che potessecambiare subito aria. Probabilmente in prestito. La Juventus era alla finestra ed aspettava le mosse dei Red Devils. Nel frattempo Cherubini aveva confermato l’interesse.

Van de Beek ha preso la sua decisione

Donny van de Beek è reduce da una stagione deludente al Manchester United. I Red Devils si aspettavano molto di più dopo l’importante investimento della scorsa estate (gli inglesi avevano speso più di 40 milioni di euro per strapparlo all’Ajax). In queste settimane molte squadre, in giro per l’Europa, hanno chiesto informazioni per capire i margini di un’operazione. L’olandese, perno della nazionale Orange, però non ha alcuna intenzione di passare in secondo piano. Diverse squadre della Premier League come del resto d’Europa hanno mostrato interesse per mediano. Tra queste c’è la Juventus che lo prenderebbe volentieri in prestito con un diritto di riscatto. A riferirlo è calciomercato.it.