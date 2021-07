Calciomercato Juventus, avviati i primi contatti per tentare il colpo con la stella del City, Gabriel Jesus. Arriva ma ad una condizione.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus è un giocatore che fa molta gola ad Allegri ma più in generale alla Vecchia Signora. L’attaccante ideale per questa nuova rosa totalmente competitiva e pronta a vincere tutto quello che si può desiderare. Per arrivare, quindi, al colpo definitivo e chiudere la trattativa, però, come sottolinea il quotidiano ‘Tuttosport’ bisognerà prima capire quale sarà il destino di uno dei due potenziali titolari di quest’anno cioè Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, contatti con Gabriel Jesus | C’è una novità

Ancora da definire il futuro dei due bomber. Dybala vorrebbe poter continuare in bianconero, con la società che spingerebbe nuovamente su di lui per il futuro. Il vero ostacolo, per il momento, continua a rimanere il rinnovo di contratto, per ora nulla si è mosso concretamente. Cristiano Ronaldo, invece, ha ancora un anno di contratto e potrebbe valutare la decisione di riscattare quest’ultima stagione in bianconero provando la cavalcata Champions e, ovviamente, la riconquista dello scudetto.