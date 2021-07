Calciomercato Juventus, ufficiale: il difensore va in serie B

Il calciomercato della Juventus per adesso vede la dirigenza bianconera impegnata per il momento a sfoltire l’organico e trovare collocazione a diversi elementi.

La rosa bianconera è ampia anche per via della presenza degli elementi dell’Under 23 e di tutti quei giocatori che sono sotto contratto con la Juventus e sono appena rientrati dai prestiti. Tra questi c’è anche Luca Coccolo, difensore centrale che il club ha inteso cedere in prestito affinchè possa maturare esperienza. Con la speranza magari che un giorno possa far parte della prima squadraa.

