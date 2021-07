Calciomercato Juventus, difesa sotto esame nel test con il Cesena

Ci siamo, oggi è il giorno della prima amichevole per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nel pomeriggio se la vedrà con il Cesena.

Il risultato conterà relativamente, quel che più sarà importante per l’allenatore livornese è il verificare i progressi fisici e tattici dei suoi ragazzi. La Juventus ancora non è al completo, ci sono tanti giocatori che ancora devono aggregarsi al gruppo dopo le fatiche dell’Europeo e della Coppa America. Ma chi andrà in campo darà tutto anche per mettere in difficoltà Allegri e la società, che sarà chiamata a prendere delle decisioni anche riguardo alcune cessioni da effettuare.

Calciomercato Juventus, sotto esame soprattutto la difesa

Chi sarà maggiormente sotto esame? Probabilmente i difensori. De Sciglio, Rugani, Dragusin e Frabotta. Tutti e quattro potrebbero partire in caso di soluzione soddisfacente. Come hanno riportato i media negli ultimi giorni per Rugani è sempre vivo l’interesse della Lazio mentre per Frabotta all’Atalanta pare esserci stato un rallentamento. Gli orobici potrebbero infatti virare su Pezzella del Parma, come scrive Sportmediaset. Chissà che una loro prestazione convincente non possa cambiare le carte in tavola e spingere per una loro conferma. In campo ci sarà anche Luca Pellegrini: l’esterno sinistro è rientrato dal Genoa e potrebbe avere una chance come vice Alex Sandro. Anche i tifosi lo osserveranno con particolare attenzione in questo primo test di luglio.