Calciomercato Juventus, l’Atalanta si fa avanti: l’offerta per il difensore

Il centrale turco del resto è uno degli elementi della rosa bianconera che ha più mercato, tanti club – anche esteri – lo tengono d’occhio. Sta però per arrivare una offerta importante per lui, come riporta su Twitter il giornalista Nicolò Schira.

#Atalanta are preparing first official bid (€25M + 5M as bonuses) to #Juventus for Merih #Demiral. Bianconeri want more (€35M/40M). Scheduled a meeting on the next week. #transfers https://t.co/GxzsvvvjYO

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2021