Juventus, dopo il Cesena in programma altri due test

Per la Juventus di Massimiliano Allegri sta per arrivare il giorno del debutto stagionale sul campo, questo pomeriggio contro il Cesena.

Una amichevole che servirà per verificare i primi progressi di una squadra ovviamente ancora incompleta. Diversi elementi della rosa si trovano infatti ancora in vacanza dopo gli impegni negli Europei e nella Copa America e dunque l’allenatore per il momento deve fare a meno di loro. Ciò non toglie che la sfida contro i romagnoli sarà molto importante anche per capire quale Juventus vedremo nella prossima stagione a livello tattico, anche se è chiaro che siamo solo nelle prime settimane di lavoro e tutto può cambiare. Anche in virtù degli acquisti che arriveranno.

