Kaio Jorge, la Juventus si inserisce in una trattativa

La Juventus si è inserita alla grandissima nella trattativa per Kaio Jorge. Il talento del Santos vive momenti di depressione: vuole partire.

Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Santos per Kaio Jorge. La Juventus prova lo scippo perché conosce le qualità del ragazzo. Non solo, sa che le prestazioni negative degli ultimi mesi sono figlie della volontà del ragazzi di partire. I rossoneri cincischiano e, come riporta ‘Gianlucadimarzio.com‘, i bianconeri potrebbero approfittarne. Per Kaio Jorge si profila quindi un derby tutto italiano. Il Santos chiede 10 milioni per lasciar partire subito il suo giocatore, in scadenza a dicembre 2021. Il Milan non vuole andare oltre i 6.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus U23, svolta e accordo: è stato riscattato