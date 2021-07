Calciomercato Juventus, è il Ronaldo day | Nedved anticipa tutti

Calciomercato Juventus, è il Ronaldo day: oggi il portoghese atterra a Torino e domani inizierà la nuova stagione. Le parole di Pavel

Finalmente il grande giorno è arrivato. Quello che tutti i tifosi della Juventus aspettavano. Oggi è il Ronaldo day: il centravanti portoghese dopo le vacanze atterrerà a Torino. Domani poi inizierà a lavorare con Massimiliano Allegri all’alba della sua quarta stagione in bianconero. Per lui sarà la seconda con il tecnico livornese in panchina. E nello spazio di qualche ora viene anche cancellata ogni indiscrezione di mercato.

Il matrimonio tra uno degli attaccanti più forti di sempre e la società bianconera continuerà. Ormai non dovrebbero esserci dubbi: tutto porta a una permanenza di CR7. Indiscrezioni di mercato, logica e anche una certa tranquillità della dirigenza. Perché ieri sulla questione è intervenuto il vicepresidente Pavel Nedved.

