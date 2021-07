Calciomercato Juventus, i due club avrebbero raggiunto l’accordo per il passaggio del bomber in bianconero.

Calciomercato Juventus, un colpo a sorpresa in attacco. Ci siamo. Kaio Jorge è ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Non più il Milan nemmeno il Napoli. Il giovane attaccante brasiliano è pronto per Allegri e a comunicare la notizia sarebbe Sandro Sabatini di ‘Sportmediaset’. Stando alle indiscrezioni del giornalista il club che detiene il cartellino del giocatore (Santos) avrebbe già raggiunto un accordo con la squadra bianconera per il passaggio del giovane bomber brasiliano. La Juventus è quindi riuscita a battere la concorrenza sia del Milan che del Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, presentata la nuova maglia | Ispirata alla notte

Calciomercato Juventus, fumata bianca per il bomber | Raggiunto l’accordo

Un affare che potrebbe portare già Kaio Jorge in queste ore a Torino per le visite mediche e poi la firma sul suo nuovo contratto. Un colpo decisamente inaspettato che a questo punto delinea un’ottica sempre più propensa ai giovani.