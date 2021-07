Calciomercato Juventus, terzo round | Assalto finale

By

Calciomercato Juventus, fissato l’appuntamento: terzo round tra le parti per trovare l’accordo. Sensazione da assalto finale

L’assalto finale. Al terzo tentativo. La sensazione è questa, senza dubbio. Perché ormai i tempi stringono e il calciatore ha quasi finito le vacanze. E deve soprattutto capire dove andare in ritiro. Ha già rifiutato alcune destinazioni. Vuole solamente il bianconero Manuel Locatelli. Ma la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo così come vi abbiamo già spiegato questa mattina non decolla.

Ma è tutt’altro che chiusa, ovviamente: il campione d’Europa rimane il primo obiettivo della società bianconera. Il regalo per Allegri, che lo vede benissimo nel proprio centrocampo. Qualità e quantità. Due caratteristiche che ogni tecnico chiede e sogna nei calciatori che ha a disposizione. E Locatelli le garantisce entrambe.

