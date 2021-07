Calciomercato Juventus, altra offerta in arrivo per Demiral

Uno dei giocatori che sembra essere sul piede di partenza è Merih Demiral. Il centrale turco ha tanti estimatori, non solo in Italia, e la richiesta della Juvntus è di 35 milioni di euro. Un tesoretto importante che la società potrebbe poi reinvestire altrove. Come spiega su Twitter il giornalista Fabrizio Romano, non c’è solo l’Atalanta pronta fare una proposta per il difensore. Anche il Borussia Dortmund infatti è interessato alle prestazioni del turco e sta preparando un’offerta per il club bianconero.

Borussia Dortmund are interested in Juventus centre back Merih Demiral. Many clubs want him and BVB are preparing a bid for Demiral. 🇹🇷 #BVB #Juve

Juventus price tag for Demiral is around €35m. Borussia Dortmund will decide soon, Atalanta still an option if Romero leaves.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2021