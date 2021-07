Calciomercato Juventus, Pjanc si appresta a ritornare in Serie A ma ci sarebbe anche una rivale dei bianconeri su di lui.

Calciomercato Juventus, Pjanic dopo l’esperienza al Barcellona si appresta a tornare in Serie A. Probabilmente arriverebbe in prestito, ma la preoccupazione in questo momento non riguarda il tipo di operazione bensì il fatto che potrebbe farlo anche in un’altra squadra. Infatti sembrava molto vicino il ritorno in bianconero di Miralem Pjanic visto l’arrivo di Allegri ma, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche un’altra big interessata. Stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, Pjanic torna in Serie A | Ora la sfida è a due

Anche l’Inter sarebbe sul centrocampista bosniaco. Le volontà di Miralem sono chiare, lui vorrebbe tornare in Serie A a tutti i costi e scegliere la Juventus. Ma se i bianconeri cambiassero idea su di lui ci sarebbe l’Inter pronta a chiudere.