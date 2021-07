Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo sembra essere deciso definitivamente. Il portoghese non cambierà più idea.

Calciomercato Juventus, CR7 ha deciso il suo futuro. Non tornerà indietro per quanto concerne altre decisioni. Sembra infatti che il suo destino sia nuovamente in bianconero. A confermarlo ci ha pensato anche lo stesso vicepresidente Pavel Nedved che giusto ieri ribadiva il concetto della permanenza del portoghese. E anche stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, CR7 rimarrà ancora in bianconero fino alla sua naturale scadenza del contratto. In sostanza il portoghese non rinnoverà ma rimarrà così com’è, rispettando quindi la sua naturale scadenza di contratto prevista fino a giugno prossimo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ha deciso il suo futuro | I dettagli

Non andrà quindi via in anticipo come si era già vociferato in questi ultimi giorni e non se ne andrà nemmeno, probabilmente, sotto cifre importanti. Sarà a parametro zero nella prossima stagione. Difficilmente, quindi, la società bianconera valuterà altre offerte estere. Solo davanti a qualcosa di impensabile, allora, si potrebbe rivalutare tutto ma difficilmente si andrà lontani da questa scelta.