Calciomercato Juventus, accordo totale con Kaio Jorge: i dettagli

Calciomercato Juventus, trovato l’accordo con Kaio Jorge: ecco gli ultimi aggiornamenti su uno dei tormentoni estivi.

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Juventus avrebbe trovato un accordo con Kaio Jorge, oggetto del desiderio anche del Milan e del Benfica. I bianconeri, che nel tardo pomeriggio hanno spedito una missiva al Santos, nella quale hanno esternato il desiderio di intraprendere le negoziazioni con il gioiello brasiliano, sono riusciti a trovare l’intesa con l’agente dell’attaccante, Bertolucci, che pochi giorni prima si era “promesso” al Milan, con i rossoneri che avevano offerto circa 5-6 milioni di euro al Santos, e non sono intenzionati ad andare oltre quella cifra.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Icardi | Beffa Roma: annuncio social!

Il Benfica, invece, ha l’accordo di massima con il Santos, ma non è riuscito ( almeno per il momento), a convincere il calciatore, intrigato e non poco dall’eventuale destinazione Serie A. Ricordiamo che il contratto del talentuoso attaccante scadrà a dicembre, e questo è il motivo per il quale i club italiani non sono intenzionati a spendere cifre folli per lui, a dispetto delle ben note qualità tecniche e delle doti che ha già lasciato intravedere. Staremo a vedere come finirà quello che può essere considerato come uno dei tormentoni più travolgenti di questa calda estate di calciomercato.