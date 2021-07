Calciomercato Juventus, sarà la settimana decisiva per il centrocampista. Il futuro passerà da questa scelta.

Calciomercato Juventus, sarà una settimana decisiva per il futuro di Locatelli in bianconero. Il giovane centrocampista è ad un bivio e adesso deve scegliere. Il destino del, possibile, nuovo regista di Allegri sarà svelato in questa settimana. Tutto pronto per l’assalto decisivo e l’inizio di una nuova stagione da protagonista. Il colpo grosso in casa bianconera ancora manca ma, forse, è solo questione di pochi giorni.

Calciomercato Juventus, settimana decisiva | C’è una novità

Settimana decisiva per il mercato bianconero. Locatelli si avvicina sempre di più e adesso si proverà lo sprint decisivo. Allegri vuole il suo nuovo regista, e proprio adesso che tutti i big della rosa stanno tornando dalle vacanze, vorrebbe poter cominciare a lavorare con tutti i componenti del nuovo gruppo.