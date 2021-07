Ronaldo è tornato, la Juventus ha un piano. Cosa gli dirà Allegri

Cristiano Ronaldo è rientrato ieri sera a Torino e oggi parlerà Allegri. La Juventus conosce già il contenuto della discussione con CR7.

Come noto, Cristiano Ronaldo è atterrato ieri sera a Caselle con un volo privato. Il campione portoghese onererà il suo contratto con la Juventus e disputerà la sua quarta stagione in bianconero. Il suo arrivo non è nemmeno paragonabile a quello del luglio 2018, quando l’Italia si fermò. Per lui quasi nessuno si curò di Francia-Croazia, che fino a prova contraria era la finale Mondiale. Certo, qualcuno ha seguito ancora il volo del suo aereo su FlightRadar, ma l’interesse è spostato in avanti di una settimana. Vale a dire a sabato, quando la Juve sarà a Monza e CR7 probabilmente giocherà i primi minuti.

