Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio | Addio a sorpresa

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio sull’addio del mediano. Lascerebbe la Vecchia Signora già in questa sessione estiva.

Calciomercato Juventus, stando infatti all’annuncio de la ‘Gazzetta Dello Sport’ Aaron Ramsey lascerebbe la Vecchia Signora già in questa sessione estiva. Il centrocampista gallese ritornerebbe volentieri in Premier League e otterrebbe l’ausilio della dirigenza che ritiene Ramsey un esubero in mediana, andando così a chiudere una plusvalenza con la sua cessione altrove. Come ricordiamo, Ramsey fu acquistato proprio a parametro zero dall’Arsenal.

Per evitare di perderlo a zero la Vecchia Signora lascerebbe partire il centrocampista già in questa sessione estiva. Ramsey non ha saputo incidere come si sperava inizialmente, dunque, la cessione diventerà importante visto che i bianconeri otterrebbero una plusvalenza. Il gallese ha ancora molte richieste dal campionato inglese. Giusto ieri abbiamo parlato di un forte interesse del Tottenham dell’ex direttore sportivo Fabio Paratici.