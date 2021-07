Calciomercato Juventus, si cerca la fumata bianca | Fissato l’incontro

Calciomercato Juventus, si cerca la svolta decisiva: fissato un altro incontro per arrivare alla tanto agognata fumata bianca.

Buonasera. #Allegri oggi in conferenza stampa ha mandato messaggi chiari: il capitano è #Chiellini (ma deve rinnovare) il vice capitano e punto fermo in attacco è #Dybala mentre #CR7 deve essere più determinante. Domani altro incontro per #Locatelli .

Importanti aggiornamenti sul fronte Locatelli-Juventus sono stati svelati dal giornalista Rai Paolo Paganini, per il quale domani è atteso un altro incontro con il Sassuolo per provare a trovare la fumata bianca, regalando ad Allegri il tanto sospirato rinforzo a centrocampo. La distanza tra domanda ed offerta sembra essere drasticamente ridotta, con la “Vecchia Signora” disposta ad arrivare, bonus compresi, a 35 milioni di euro, tra il prestito oneroso e un diritto di riscatto facilmente raggiungibile. Tolta, quindi, la percentuale sulla futura rivendita, che rappresentava un vero e proprio ostacolo.

Calciomercato Juventus, affare Locatelli: previsto un altro incontro

Locatelli vuole solo la Juve, e la “Vecchia Signora” sta facendo leva sulla volontà del calciatore per stringere in una “morsa” il Sassuolo. La sensazione è che la svolta possa esserci a stretto giro di posta, con il centrocampista che ha una voglia matta di vestire la maglia bianconera, per la quale ha rifiutato le ricche offerte dell’Arsenal e del Borussia Dortmund, avendo già da tempo la sua parola a Cherubini e agli uomini mercato della Juventus. Domani incontro cruciale per il futuro di Locatelli: stiamo arrivando al traguardo d’arrivo, manca sempre meno al fotofinish.