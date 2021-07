Calciomercato Juventus, occasione dal Napoli | Serve una cessione

Calciomercato Juventus, si studia l’affare dal Napoli: bisognerà piazzare un esubero prima di affondare il colpo.

Infervono le manovre di mercato in casa Juventus, con Cherubini al lavoro per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Max Allegri. Come ha candidamente espresso anche nella conferenza stampa di presentazione, “a vincere il campionato sono spesso le migliori difese“: ed ecco che ci potrebbero essere dei movimenti in entrata proprio nel reparto arretrato. Sia chiaro, un eventuale acquisto lo si farà solo se partirà uno dei centrale attualmente in rosa, e l’indiziato principale, ora come ora, sembra essere Merih Demiral. Il turco, infatti, fa gola non solo al Borussia Dortmund, ma anche all’Atalanta, con gli orobici che attenzionano da molto vicino il profilo dell’ex Sassuolo come sostituto di Christian Romero, sempre più vicino al Tottenham.

Calciomercato Juventus, occasione Manolas: rivelazione social

Nel caso in cui partisse uno tra Demiral e Rugani ( che piace a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato ai tempi dell’Empoli), si potrebbe ritornare nuovamente sul mercato. Secondo quanto rivelato da Paolo Bargiggia, che sul proprio profilo web, ha fornito dei dettagli piuttosto importanti su questa possibile pista di mercato. Ecco le sue parole: