Juventus, dove giocherà Ronaldo nella nuova stagione? Tanti dubbi ma Allegri sta valutando le diverse opzioni, una più concreta dell’altra.

Juventus, dove giocherà Cristiano Ronaldo nella prossima stagione? Un rebus che non ha ancora una reale risposta. Il talentoso portoghese ha dimostrato di essere un infallibile goleador, collezionando la bellezza di ben 36 gol nella precedente stagione. Record che non lasciano dubbi sul valore del giocatore ma Allegri vorrebbe poter dar spazio anche agli altri attaccanti in rosa, dunque, CR7 verrebbe adattato in base al partner offensivo. Stando infatti alle indiscrezioni lanciate da ‘Il Corriere dello Sport’ Allegri avrebbe studiato un piano infallibile per adattare alla perfezione il fuoriclasse.

Juventus, dove gioca Ronaldo? | Le nuove soluzioni tattiche di Allegri

In base al modulo Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare di posizione. Se Allegri dovesse optare per il 4-3-3, il portoghese partirebbe dalla sua posizione preferita, quella a sinistra. Ma la nuova opzione, che Allegri sta valutando concretamente, è spostarlo come prima punta se dovesse adottare il modulo 4-2-3-1. Insomma, vista la mole di gol della scorsa stagione, pensare CR7 prima punta non può che essere di buon auspicio ma sappiamo anche come Cristiano non apprezzi quel ruolo, desiderando più spazio di manovra.