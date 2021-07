Calciomercato Juventus, dal Brasile: Kaio Jorge ha firmato il pre contratto

La Juventus ha informato il Santos che ha intenzione di trattare con Kaio Jorge. Può ribalza la voce che l’affare è già andato in porto.

«Caro Signor Andres Enrique Rueda Garcia, in riferimento al giocatore Kaio Jorge, sappiamo che il periodo di registrazione con il Santos scadrà il 31 dicembre 2021. Secondo le informazioni in nostro possesso, il giocatore non ha ulteriore accordo. Quindi, vi informiamo che inizieremo a trattare con lui secondo l’articolo 18.3 del ‘Regulations on the Sta- tus and Transfer of Players’». La lettera, datata 26 luglio 2021, è stata firmata e spedita dalla Juventus ad Andres Rueda, presidente del Santos. È l’ingresso ufficiale dei bianconeri italiani nella corsa al bianconero brasiliano. Un ingresso che vale molto più di un passo iniziale: può essere già l’atto più importante. Ma dal Brasile rimbalzano anche altre voci, molto più interessanti.

