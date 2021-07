Milenkovic alla Juventus. Il serbo della Fiorentina può partire

Milenkovic ha confermato alla Fiorentina che non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. La Juventus continua a seguirlo.

C’è un difensore che piace molto ai bianconeri, e non da ora, vale a dire Nikola Milenkovic. Calciatore che può essere utilizzato nella difesa a tre come centrale, ma anche come esterno destro in una difesa a quattro. Insomma la duttilità non gli manca di certo ed è per questo motivo che il difensore della Fiorentina ha tanti estimatori. Il serbo, come ha riportato oggi La Gazzetta dello Sport, è intenzionato a rifiutare la proposta di rinnovo che gli arriverà dal club gigliato. Il suo accordo scadrà nel 2022 e dunque la Fiorentina dovrà cederlo in estate per evitare poi di perderlo a parametro zero. La Juventus potrebbe farci un pensierino, ma dovrà stare attenta alla concorrenza e in particolar modo ai due club di Manchester, lo United e il City, che puntano il difensore.

Milenkovic, pista da seguire