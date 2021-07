Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa | Arriva dalla Francia

Calciomercato Juventus, colpo in difesa: acquisto dalla Ligue 1. Il trasferimento è stato ormai completato: i dettagli.

Un occhio al presente, e un altro rivolto al futuro. In questa duplice prospettiva si possono inserire le ultime manovre che di Cherubini che, oltre ad attenzionare profili d’esperienza, dall’usato sicuro come Miralem Pjanic per intenderci, ha praticamente chiuso un affare legato a un giovane molto promettente classe ‘2005: stiamo parlando di Randy Bandolo, terzino sinistro del Nancy, che aveva già “testato” il manto erboso di Vinovo in occasione di un provino lo scorso anno.

Calciomercato Juventus, preso Bandolo dal Nancy: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri verseranno nelle casse del club francese soltanto un indennizzo a titolo di formazione per acquistare a titolo definitivo Bandolo, un laterale tecnico e dalle spiccate doti atletiche che gravita sull’out mancino. Ricordiamo che la “Vecchia Signora” ha appena definito l’acquisto di Citi, recentemente svincolatosi dal Milan, centrale difensivo dalla stazza imponente, che si era già messo in mostra nella primavera rossonera. Insomma, area scouting molto attiva quella della Juventus, che ha già ultimato acquisti funzionali, a cui verrà dato inevitabilmente il tempo di crescere e maturare.