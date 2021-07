Juventus, niente supporter per la sfida contro i rivali d’Europa. Si giocherà totalmente a porte chiuse. Trofeo senza tifosi.

Juventus, nessun tifoso sarà presenta per la sfida contro i blaugrana a Barcellona. Come sappiamo, l’8 agosto i bianconeri incontreranno i rivali d’Europa nel consuetudinario trofeo Gamber. Un match che si disputerà sia con la squadra maschile che con quella femminile ma a porte chiuse. Lo annuncia ‘Catalunya Radio’ che stando a quanto riportato dal Dipartimento della Salute della Catalogna costringerebbe i due club a privarsi del pubblico vista l’attuale situazione dei contagiati in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio all’esterno | 7 milioni per i bianconeri

Juventus, partita a porte chiuse | Cosa è successo

Inizialmente si era stabilita la possibilità di far entrare almeno il 20% della capienza dello stadio Camp Nou ma non sarà possibile. Per ora manca ancora l’ufficialità definitiva della chiusura ai tifosi ma il club spagnolo starebbe pensando di proporre uno spostamento allo stadio Johan Cruyff, dove, invece, sarebbe concesso l’ingresso almeno 3 mila spettatori, come avvenuto già nelle amichevoli contro Nastic e Girona alcuni di qualche giorno fa.