Calciomercato Juventus, Allegri punta su di loro a centrocampo

Il calciomercato della Juventus vede la dirigenza bianconera impegnata soprattutto a cercare delle nuove pedine in mezzo al campo, sarà il reparto probabilmente con più volti nuovi.

L’obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare la squadra è Locatelli del Sassuolo, con la trattativa per portarlo a Torino che prosegue. Anche il ritorno di Pjanic sembra essere una pista percorribile, a patto però che ci siano delle partenze nella rosa di Allegri. Che tuttavia sa benissimo di avere a disposizione già un pacchetto di scelte nella linea mediana sicuramente molto interessante.

Calciomercato Juventus, Allegri si aspetta i gol da Rabiot e McKennie

Dei calciatori che ha in rosa Allegri ha parlato anche di alcuni centrocampisti, sottolineando come da loro si aspetta decisamente molto in fase realizzativa. “Mi incuriosisce Rabiot, che è un giocatore che ha qualità importanti. Da centrocampista con le sue caratteristiche sono pochi i 3 gol che ha fatto l’anno scorso. McKennie è un giocatore si vede che ha istinto del gol, è uno freddo. La fortuna che ho è che questa squadra ha tanti giocatori che hanno tante reti nelle gambe” ha detto Allegri nella conferenza dei giorni scorsi. Il francese e l’americano sono dunque destinati ad essere delle colonne portanti della Juventus che vedremo in campo dal prossimo agosto.