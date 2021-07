Calciomercato Juventus, operazione conclusa e accordo definito. Il difensore è pronto a salutare i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Agresti fa l’annuncio sul proprio portale social: Frabotta della Juventus, inizialmente molto vicino all’Atalanta, alla fine andrà all’Hellas Verona. Accordo raggiunto fra i due club. La base è di un prestito con diritto di riscatto. Tutto pronto per la cessione del laterale italiano che nella precedente stagione ha avuto modo di esordire grazie alla fiducia di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, potrebbe arrivare a zero | Si chiude il bomber

Calciomercato Juventus, accordo definito | Prestito con diritto di riscatto

Frabotta è dunque pronto alla cessione in Serie A. Il nazionale italiano nella precedente stagione ha avuto modo di esordire grazie alla fiducia datagli da Pirlo. Giocatore che ha disputato addirittura match cruciali per la stagione, come la sfida contro il Barcellona in Champions League, dove giocò titolare.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, c’è il comunicato ufficiale | Giocatore positivo al Covid-19

Ora è pronto per la nuova sfida che lo vedrà protagonista all’Hellas Verona. La formula è di un prestito con diritto di riscatto ma che potrebbe diventare obbligo in base a determinate condizioni.