Calciomercato Juventus, doppio annuncio Rai | Cessione e assalto a Kroos

Calciomercato Juventus, il giornalista Paolo Paganini annuncia un doppio colpo in casa bianconera ma dipenderà anche dalle cessioni.

Buongiorno. La #Juventus sta per chiudere tra oggi e domani la telenovela #Locatelli, con #Demiral ceduto al B.Dortmund. Per arrivare a un altro centrocampista (oltre a #Pjanic c’è anche #Kroos) devono partire almeno 2 giocatori con ingaggi pesanti. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 29, 2021

Calciomercato Juventus, Paolo Paganini l’esperto giornalista della Rai lancia la bomba di mercato. Si cita un profilo decisamente importante, Kroos del Real Madrid. Il centrocampista tedesco è da tempo uno dei pilastri in mediana e potrebbe diventare un obiettivo concreto per i bianconeri. Secondo Paganini si tratterebbe di un – possibile – doppio colpo in mediana.