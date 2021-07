Calciomercato Juventus, il nome dell’attaccante continua a circolare negli ambienti bianconeri, potrebbe giungere anche a parametro zero.

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai possibili colpi in entrata. Come sappiamo oltre la questione relativa a Locatelli del Sassuolo. I bianconeri proprio nella prossima settimana intendono chiudere, definitivamente, l’operazione. Resta sempre il desiderio di avere un altro attaccante pronto per Allegri. Tutte le strade sembrano portare in un’unica direzione: Kaio Jorge. Il giovane bomber brasiliano è l’obiettivo primario e sembra molto vicino agli ambienti bianconeri. Ma le ultime news parlano di una possibile permanenza del brasiliano ancora fino a dicembre nel suo club, il Santos.

Calciomercato Juventus, potrebbe arrivare a zero | Si chiude il bomber

Dunque le ipotesi, in questo momento, sono due: o si chiude, definitivamente, a zero aspettando gennaio oppure si proverà, nuovamente, un assalto per averlo già da subito. La Juventus non sembra però avere fretta. La concorrenza del Milan è già stata sorpassata, indi, il brasiliano è praticamente cosa fatta. Bisognerà solo capire la modalità dell’operazione.