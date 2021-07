Calciomercato Juventus, i giocatori sono sul mercato. Ora i bianconeri possono fare sul serio e provare il doppio colpo.

Calciomercato Juventus, un potenziale doppio colpo da mettersi a segno. I francesi mettono sul mercato due giocatori importanti nella rosa di Pochettino, ad annunciarlo il giornalista Momblano che parla di un possibile doppio affare. Ovviamente i profili interessati sarebbero Icardi e Paredes: entrambi ricercati in più riprese dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, svolta dal PSG | Doppio colpo possibile

Ora i due giocatori sono sul mercato e il Psg potrebbe venderli già in questa sessione di mercato. Non risultano però comunicati ufficiali ma ora si può trattare con i francesi. Come sappiamo Icardi è seguitissimo dai bianconeri che lo vorrebbero come nuovo bomber d’area da regalare ad Allegri. Paredes potrebbe, invece, dare quel contributo ulteriore in mediana vista la tanta esperienza internazionale.