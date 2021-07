La Juventus si prepara a quello che sarà il secondo appuntamento stagionale, l’amichevole di sabato sera contro il Monza.

Il 31 luglio la squadra di Allegri svolgerà il suo secondo test di questo inizio di stagione. Dopo aver battuto il Cesena per 3-1 con una formazione molto giovane in campo, adesso la Juventus sarà ospite del Monza nel “Trofeo Berlusconi”. I brianzoli saranno la squadra da battere, hanno un organico che per la serie B può essere considerato un lusso. E dunque saranno senz’altro un duro avversario da affrontare per i bianconeri di Allegri, che nel frattempo ha recuperato diversi nazionali, tra cui anche Cristiano Ronaldo. Ma chi ci sarà in campo?

