Kaio Jorge, l’ultimo desiderio del Santos. Poi sarà Juventus

La Juventus può stringere i tempi, pagare qualcosa e avere subito l’attaccante brasiliano del 2002. Sì, ma… qualcosa quanto? Il Santos chiede 6 milioni, che nessuno è disposto a pagare. Non li ha pagati il Milan, non li pagherà la Juve. Il punto di incontro si può trovare intorno a quota 2. In quel caso sì, Kaio Jorge potrebbe arrivare subito in bianconero.. E probabilmente diventare immediatamente la quarta punta di Massimiliano Allegri. Giuliano Bertolucci, potente agente brasiliano, in questa storia ha un ruolo. La Juventus per l’attaccante spenderebbe il primo posto da extracomunitario, quello utilizzabile senza vincoli. Resterebbe un secondo slot da “extra”, attivabile soltanto con la cessione all’estero di un extracomunitario.