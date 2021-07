Calciomercato Juventus, sorpresa da sballo per centrocampo

By

La Juventus ha deciso di virare con coninzione su un top player del centrocampo. Vuole finanziare con due cessioni l’arrivo di Toni Kroos.

Partiamo da un presupposto: visto il mercato a rilento in tutta Europa, sarebbe il colpo dell’estate. Toni Kroos alla Juventus rappresenterebbe un nuovo salto di qualità per Allegri e la certificazione che i bianconeri vogliono tornare a dominare. Il portale calciomercato.it rilancia una notizia che scuote in positivo gli animi dei fan della Vecchia Signora. Il tedesco risulta essere al termine del suo lungo ciclo al Real Madrid, sulla falsa riga di quanto già visto con Ramos e Varane, ed è sempre stato un pallino dello stesso Massimiliano Allegri.

Juventus, come arrivare a Kroos