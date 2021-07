Calciomercato Juventus, via dal Barcellona | Duello con l’Inter

Calciomercato Juventus, il centrocampista vuole lasciare il Barcellona. Per prenderlo duello con l’Inter in Serie A

Vuole andare via dal Barcellona: e questo è un dato di fatto. Non ci sono dubbi, ormai, che Pjanic si veda lontano, e anche molto, dalla società blaugrana e anche dalla Liga. Dopo un anno passato più in panchina che in campo, il centrocampista non ha nessuna intenzione di rimanere ancora a guardare. E vuole la Juventus: soprattutto dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. Ma c’è un fattore importante che blocca in questo momento la trattativa. L’ingaggio del calciatore, troppo alto per uno della sua età in casa bianconera.

Pjanic infatti guadagna 8,5 milioni di euro a stagione. E Laporta, secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, non ha nessun intenzione di pagare una parte di stipendio al calciatore per mandarlo via e farlo giocare. Un muro vero e proprio quello eretto dal patron blaugrana. Ma all’orizzonte, comunque, c’è anche un interesse che potrebbe diventare concreto da parte dell’Inter.

