Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata non solo a portare rinforzi a Torino per Allegri ma anche a cedere chi non rientra nei piani del tecnico.

Nuova avventura in arrivo per Gianluca Frabotta. Il terzino lanciato da Pirlo nella prima squadra della Juventus nella passata stagione sta per cambiare squadra. Sembrava essere vicino all’accordo con l’Atalanta, che ha poi virato su Pezzella. Per il laterale però c’erano in corsa tante pretendenti, con il Verona che però ha bruciato la concorrenza e sembra davvero essere ad un passo dall’ingaggiarlo.

