Sono giorni caldi, e non solo dal punto di vista atmosferico, per il calciomercato di una Juventus che vuole diventare sempre più forte.

Le ambizioni non mancano di certo al gruppo di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero e per farlo ha indubbiamente bisogno di innesti in tutti i reparti. D’altro canto però non potranno esserci nuovi arrivi se non a fronte di cessioni. Non si può avere una rosa troppo ampia e bisogna sempre fare i conti poi con il bilancio e con il monte ingaggi. In uscita ci sono sopratutto difensori. Si è parlato molto nelle scorse settimane del possibile interesse della Lazio per Rugani, calciatore che Sarri conosce molto bene. Ma ora potrebbe spuntare fuori una nuova ipotesi.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie