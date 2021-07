Calciomercato Juventus, tormentone Locatelli | Manca ancora l’accordo

⚠️

Il contatto di oggi tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli non ha ancora portato all’accordo. Proseguiranno i contatti tra le parti in queste ore @GoalItalia

— Romeo Agresti (@romeoagresti) July 30, 2021

Importanti aggiornamenti sul fronte Locatelli. Come rivelato da Romeo Agresti con un aggiornamento sul proprio profilo social, anche oggi si sono tenuti contatti telefonici tra la Juventus e il Sassuolo che però, almeno per il momento, non hanno portato alla fumata bianca che ci si aspettava. A tal fine, dunque, i due club si terranno aggiornati anche nel corso delle prossime ore, per provare a venirsi incontro e a chiudere una trattativa non ancora definita nella sua totalità. I bianconeri non vogliono andare oltre i 30 milioni di parte fissa, che con i bonus arriverebbero a 35 milioni: ancora distante dalla richieste dei neroverdi, che non si smuovono dalla richiesta iniziale di 40 milioni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, assalto a Kroos | “Incontro con l’agente

Locatelli alla Juventus, calciomercato: la fumata bianca non c’è ancora

Le parti si riaggiorneranno: la volontà del calciatore è chiara, in quanto ha definito già da tempo la Juventus come la sola e unica destinazione, rifiutando le proposte messe sul piatto dall’Arsenal e dal Borussia Dortmund. Carnevali ieri sera ha fatto riferimento ad un altro club inglese che avrebbe bussato alla porta del Sassuolo, e tutti gli indizi portano al Liverpool: la Juve è ancora avanti perché ha dalla sua il gradimento totale del calciatore, ma il tempo comincia a stringere, e il centrocampista tra pochi giorni ritornerà dalle vacanze.