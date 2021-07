Calciomercato Juventus, Pjanic al Napoli | “Lo danno via gratis”

Calciomercato Juventus, il bosniaco fa sempre gola ai bianconeri, ma c’è chi a Napoli lo accosta ai partenopei…

Il possibile ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus sta calamitando le attenzioni mediatiche in questo frangente della sessione estiva di calciomercato, che vede Cherubini molto attento a rinforzare una rosa che ha dimostrato delle lacune importanti soprattutto a centrocampo. Ecco perché il capo dell’area tecnica bianconera non solo è intenzionato a chiudere con il Sassuolo per Locatelli ( anche se permane ancora una sensibile distanza tra domanda ed offerta, non ancora colmata), ma lascia una porta aperta all’eventuale Pjanic-back.

Calciomercato Juventus, “al Napoli serve Pjanic”: l’annuncio

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni di Marzio, facendo il punto della situazione in casa Napoli, ha colto l’occasione per parlare anche di Pjanic. Ecco le sue parole: “Bisogna comprare rinforzi a centrocampo. Diego Demme è un Allan, viene avanti come Fabia Ruiz: non si tratta di un regista, lo sto dicendo da mesi, perché non tutti lo capiscono. Serve Miralem Pjanic: il Barça lo dà via gratis, bisogna solo pagargli lo stipendio. Si tratta di un calciatore che ha esperienza, ed è in grado di prendere in mano le redini della squadra.”