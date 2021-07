Guidolin, il giudizio su Allegri è netto: «Non funzionava qualcosa»

L’ex allenatore dell’Udinese, Francesco Guidolin, ha spiegato il suo punto di vista sul ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus dopo due anni.

«Mi stuzzica il ritorno alla Juve di Allegri, che è un vincente. Sarebbe dovuto rimanere in bianconero finché non si fosse stufato di vincere, secondo me. Ma capisco anche le logiche delle societa che a volte vogliono imboccare percorsi diversi». Sono parole di un maestro di calcio come Francesco Guidolin, ormai voce tecnica di Dazn. «Non parlerei di retromarcia – spiega a Gazzetta dello Sport -. Successe anche a me all’Udinese di fare bene, di lasciare il club e poi di tornare ottenendo ottimi risultati. La Juve ha provato a cambiare, ma secondo la valutazione dei dirigenti qualcosa non ha funzionato e hanno deciso di affidarsi nuovamente ad Allegri. Con lui la Juve è favorita insieme all’Inter. Le altre sono tutte vicine».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’annuncio e la promessa di Chiellini